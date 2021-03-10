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Во Владимире произошёл пожар в кабине башенного крана

Происшествия

Во Владимире произошёл пожар в кабине башенного крана. Специалисты выясняют причины возгорания.

Как сообщает издание "Владимирские ведомости", инцидент произошёл вечером 9 марта. В региональное управление МЧС поступило сообщение о возгорании в кабине башенного крана на улице Всесвятской.

На момент прибытия огнеборцев на месте наблюдалось открытое горение кабины. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание на площади в четыре квадратных метра.

Отмечается, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

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Автор: Максим Щегольков, Редактор: Ольга Алексеева
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