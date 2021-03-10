Во Владимире произошёл пожар в кабине башенного крана. Специалисты выясняют причины возгорания.
Как сообщает издание "Владимирские ведомости", инцидент произошёл вечером 9 марта. В региональное управление МЧС поступило сообщение о возгорании в кабине башенного крана на улице Всесвятской.
На момент прибытия огнеборцев на месте наблюдалось открытое горение кабины. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание на площади в четыре квадратных метра.
Отмечается, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
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