В Волгограде обнаружили тайник с осколочными гранатами

В Волгограде обнаружен тайник, в котором находились 20 осколочных гранат РГД-5.

Как сообщает издание "Московский комсомолец", тайник был обнаружен сотрудниками регионального управления ФСБ. Проведённая экспертиза показала, что гранаты, оснащённые запалами УЗРГМ-2 и снаряжённые тротилом, были изготовлены промышленным способом.

В пресс-службе УФСБ по Волгоградской области отметили, что все обнаруженные боеприпасы пригодны для производства взрывов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.