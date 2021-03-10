В Волгограде обнаружен тайник, в котором находились 20 осколочных гранат РГД-5.
Как сообщает издание "Московский комсомолец", тайник был обнаружен сотрудниками регионального управления ФСБ. Проведённая экспертиза показала, что гранаты, оснащённые запалами УЗРГМ-2 и снаряжённые тротилом, были изготовлены промышленным способом.
В пресс-службе УФСБ по Волгоградской области отметили, что все обнаруженные боеприпасы пригодны для производства взрывов.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Норвежская пресса продолжает обсуждать скандальный момент последней гонки лыжного чемпионата мира в Оберстдорфе.