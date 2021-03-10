В Удмуртии труп местной жительницы обнаружили в колодце

В Удмуртии в деревенском колодце обнаружили труп местной жительницы. Проводится проверка.

Как сообщает "Комсомольская правда", инцидент произошёл в деревне Большое Волково Вавожского района 5 марта. Тело 37-летней местной жительницы обнаружили на дне колодца, расположенного во дворе частного дома. Отмечается, что признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Предполагаемой причиной смерти называется утопление.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.