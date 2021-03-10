В Липецке на школьника напала стая собак

В Липецке стая бродячих собак набросилась на школьника. Спастись ребёнку помогли очевидцы.

Как сообщают "Известия", инцидент произошёл 7 марта на Сырском Руднике. Стая бродячих собак набросилась на 11-летнего школьника. Агрессивные животные прокусили ребёнку ногу и порвали одежду. Спастись мальчику удалось благодаря очевидцам: проезжавшие мимо двое мужчин остановились и отбили ребёнка, забросав собак камнями.

Мать пострадавшего обратилась с заявлением в полицию. Следственными органами инициирована проверка.