В Липецке стая бродячих собак набросилась на школьника. Спастись ребёнку помогли очевидцы.
Как сообщают "Известия", инцидент произошёл 7 марта на Сырском Руднике. Стая бродячих собак набросилась на 11-летнего школьника. Агрессивные животные прокусили ребёнку ногу и порвали одежду. Спастись мальчику удалось благодаря очевидцам: проезжавшие мимо двое мужчин остановились и отбили ребёнка, забросав собак камнями.
Мать пострадавшего обратилась с заявлением в полицию. Следственными органами инициирована проверка.
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