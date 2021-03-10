В Иркутске пассажир такси во время конфликта выстрелил из пистолета в водителя.
Как сообщает издание irksib. ru, по версии следствия, между пьяным пассажиром и водителем такси во время поездки произошла ссора, в ходе которой пассажир достал травматический пистолет и выстрелил в ногу таксисту. Пострадавший не растерялся и, заблокировав двери авто, самостоятельно доставил стрелка в отдел полиции.
Правоохранители изъяли у нападавшего травматический пистолет. Позже у него дома был обнаружен ещё один травматический пистолет и три карабина.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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