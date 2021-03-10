В Красноярске десятилетняя девочка сбежала от родителей и погибла во время пожара у приютивших её знакомых.
Как сообщает издание enisey. tv, ребёнок ушёл из дома и познакомился со случайными людьми на улице. Новые знакомые приютили девочку, однако в их доме произошёл пожар, и ребёнок погиб.
Теперь родителей погибшей девочки будут судить по нескольким статьям Уголовного кодекса. Стало также известно, что на протяжении года отец истязал 13-летнюю сестру погибшей девочки. Из-за издевательств девочка-подросток была вынуждена уйти из дома, снять квартиру и пойти на работу.
В настоящее время уголовное дело в отношении родителей девочек передано в суд для рассмотрения по существу.
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