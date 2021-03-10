Банду, грабившую инвалидов, осудили в Омске

В Омске вынесены приговоры троим местным жителям, которые грабили инвалидов.

Как сообщает издание om1. ru, весной прошлого года 29-летний ранее судимый местный житель, проходя мимо центра социальной адаптации, увидел мужчину с ампутированными ногами. Злоумышленник опрокинул коляску инвалида и забрал у него продукты и телефон.

Спустя несколько дней грабитель стал требовать деньги у другого инвалида, а когда последний отказался, преступник позвал на помощь своих подельников. Нападавшие отняли у колясочника сигареты, зажигалку и 250 рублей.

Кировский суд Омска приговорил 29-летнего грабителя к 2,5 годам колонии строгого режима, его 40-летний подельник получил год колонии, а 25-летняя девушка, помогавшая мужчинам в преступлении, получила наказание в виде года лишения свободы условно.