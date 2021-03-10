Сотрудника вневедомственной охраны до смерти избили собутыльники

На Сахалине сотрудника вневедомственной охраны во время застолья до смерти забили молодые собутыльники.

Как сообщает издание astv. ru, инцидент произошёл в Поронайске. По версии следствия, к 34-летнему сотруднику вневедомственной охраны в гости пришли двое молодых людей, 19 и 14 лет. Компания распивала спиртное. В какой-то момент между ними возник конфликт, в ходе которого гости нанесли хозяину жилища множественные удары ножом, стулом, утюгом, а также руками и ногами. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.