Прикурившему от церковной свечи подростку назначили обязательные работы

В Чите подростка, прикурившего сигарету в храме от церковной свечи, приговорили к обязательным работам.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл летом прошлого года. Полиция изучила ролик, на кадрах которого видно, как двое подростков вошли в кафедральный собор Казанской иконы Божьей матери в Чите. Затем один из вошедших прикурил сигарету от церковной свечи.

Отмечается, вскоре после инцидента подросток записал видео, в котором извинился за свой поступок.

"Несовершеннолетний вину признал, раскаялся, принес извинения прихожанам. 120 часов обязательных работ — такое наказание назначил суд", — сообщила ТАСС пресс-секретарь Забайкальского краевого суда Виктория Михайлюк.