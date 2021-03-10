В Чите подростка, прикурившего сигарету в храме от церковной свечи, приговорили к обязательным работам.
Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл летом прошлого года. Полиция изучила ролик, на кадрах которого видно, как двое подростков вошли в кафедральный собор Казанской иконы Божьей матери в Чите. Затем один из вошедших прикурил сигарету от церковной свечи.
Отмечается, вскоре после инцидента подросток записал видео, в котором извинился за свой поступок.
"Несовершеннолетний вину признал, раскаялся, принес извинения прихожанам. 120 часов обязательных работ — такое наказание назначил суд", — сообщила ТАСС пресс-секретарь Забайкальского краевого суда Виктория Михайлюк.
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