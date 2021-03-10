В Новосибирской области мать шестерых детей покончила с собой. Правоохранители проводят проверку.
Как сообщает издание atas. info, трагедия произошла 6 марта в селе Гутово Тогучинского района. В этот день 40-летняя мать шестерых детей свела счёты с жизнью.
Отсутствием женщины обеспокоились её коллеги по общественной деятельности, когда 7 марта женщина не пришла на запланированное ранее собрание.
Родственники погибшей рассказали журналистам, что у женщины затянулась послеродовая депрессия. Младшему из детей погибшей не исполнилось и года.
В обстоятельствах произошедшего разбирается региональное управление Следственного комитета.
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