Жительница Барнаула выпала из окна восьмого этажа многоквартирного дома

В Барнауле местная жительница выпала из окна восьмого этажа многоквартирного жилого дома.

Как сообщает издание tolknews. ru, инцидент произошёл вечером 9 марта у 17-этажного жилого дома на проспекте Энергетиков. В местных пабликах в соцсетях появились снимки, на которых видно, как женщина в верхней одежде лежит на козырьке подъезда, а рядом находятся сотрудники МЧС. Очевидцы происшествия рассказали, что пострадавшая выпала из окна восьмого этажа и упала на козырёк. По предварительным данным, женщина осталась жива, её увезли на автомобиле скорой медицинской помощи.

На месте работают правоохранители, сотрудники МЧС и медики.