В Барнауле местная жительница выпала из окна восьмого этажа многоквартирного жилого дома.
Как сообщает издание tolknews. ru, инцидент произошёл вечером 9 марта у 17-этажного жилого дома на проспекте Энергетиков. В местных пабликах в соцсетях появились снимки, на которых видно, как женщина в верхней одежде лежит на козырьке подъезда, а рядом находятся сотрудники МЧС. Очевидцы происшествия рассказали, что пострадавшая выпала из окна восьмого этажа и упала на козырёк. По предварительным данным, женщина осталась жива, её увезли на автомобиле скорой медицинской помощи.
На месте работают правоохранители, сотрудники МЧС и медики.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Норвежская пресса продолжает обсуждать скандальный момент последней гонки лыжного чемпионата мира в Оберстдорфе.