В Финском заливе спасатели помогли вернуться на сушу двум рыбакам с отколовшейся льдины.
Как сообщает ТАСС, для проведения операции спасателям пришлось задействовать вертолёт.
"Поступило сообщение о том, что в акватории Финского залива в Ломоносовском районе вблизи населенного пункта Кандикюля образовалась трещина шириной от двух до пяти метров и на льду находятся два рыбака-любителя. К месту незамедлительно было направлено поисково-спасательное подразделение "Лебяжье" Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на судне на воздушной подушке.
Была направлена заявка на применение вертолета Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России", — цитирует агентство сообщение ГУ МЧС России по Ленинградской области.
Пострадавшие доставлены на берег, их жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает.
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