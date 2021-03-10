В Финском заливе спасатели помогли вернуться на сушу двум рыбакам с отколовшейся льдины.

Как сообщает ТАСС, для проведения операции спасателям пришлось задействовать вертолёт.

"Поступило сообщение о том, что в акватории Финского залива в Ломоносовском районе вблизи населенного пункта Кандикюля образовалась трещина шириной от двух до пяти метров и на льду находятся два рыбака-любителя. К месту незамедлительно было направлено поисково-спасательное подразделение "Лебяжье" Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на судне на воздушной подушке.

Была направлена заявка на применение вертолета Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России", — цитирует агентство сообщение ГУ МЧС России по Ленинградской области.