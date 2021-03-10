Женщина скончалась после вакцинации препаратом от Pfizer в Литве

В Литве местная жительница скончалась после прививки от коронавируса вакциной компании Pfizer.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл в литовском городе Паневежисе.

"Женщина 1941 года рождения, у нее был кардиостимулятор. Вакцинирована препаратом Pfizer-BioNTech", — цитирует агентство сообщение "Радио Литвы".

Отмечается, что медики не связывают смерть женщины с вакцинацией. После прививки женщина почувствовала себя плохо и рассказала, что ей не хватает воздуха. Прибывшая на место бригада скорой помощи уже не смогла ей помочь.