В Литве местная жительница скончалась после прививки от коронавируса вакциной компании Pfizer.
Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл в литовском городе Паневежисе.
"Женщина 1941 года рождения, у нее был кардиостимулятор. Вакцинирована препаратом Pfizer-BioNTech", — цитирует агентство сообщение "Радио Литвы".
Отмечается, что медики не связывают смерть женщины с вакцинацией. После прививки женщина почувствовала себя плохо и рассказала, что ей не хватает воздуха. Прибывшая на место бригада скорой помощи уже не смогла ей помочь.
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