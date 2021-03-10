В Якутии учащихся и персонал нескольких школ эвакуировали после получения сообщений о минировании зданий.
Как сообщает издание ysia. ru, сообщения о минировании поступили на электронные почтовые ящики 14 школ Якутска и одной из школ Мегино-Кангаласского района. Учеников и персонал образовательных учреждений экстренно эвакуировали.
Источник издания в республиканском минобрнауки сообщил, что после обеда в ведомстве ожидают восстановления учебного процесса в школах. Расследованием инцидента заняты правоохранители.
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