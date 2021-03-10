Байкал намерены за 30 часов переплыть восемь спортсменов

Целых два рекорда намерены поставить спортсмены из разных стран мира на российском озере Байкал.

В частности, как пишет в Instagram губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, 16 марта известный фридайвер Алексей Молчанов проплывет под байкальским льдом 80 метров. Уточняется, что температура воды около +3 градусов.

А еще восемь пловцов из разных стран хотят за 30 часов переплыть Байкал, стартуя в поселке Выдрино и финишируя в Иркутске. Таким образом они намерены преодолеть 120 километров! В акции под названием Baikal Great Swim примут участие спортсмены из Италии, Германии, Израиля, Болгарии, США, Канады и Российской Федерации.

Этот заплыв состоится уже в июне текущего года.