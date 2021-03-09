Изображение звезды кейпопа попало на Останкинскую башню за деньги

Администрация Останкинской телебашни прокомментировала появление на медиафасаде комплекса поздравлений участника южнокорейской K-poр группы BTS с днем рождения.

По словам замглавы отдела развития башни Вадима Никитина, это совершенно официальный заказ от фандома BTS, и ролики были размещены на платной основе. Цену Никитин назвать отказался, сообщив, что совсем "частную историю" любого москвича здесь не будут все же реализовывать.

Но фанатов BTS действительно много в России, поэтому в данном случае на телебашне пошли навстречу, передает РИА "Новости". 9 марта Мин Юнги исполнилось 28 лет.

В июле 2020 года портал Книги рекордов Гиннесса сообщил о том, что BTS установила рекорд по количеству зрителей онлайн-трансляции своего выступления.