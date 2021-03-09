Спасатели помогли заблудившемуся в лесу в Ленобласти фотографу

В Ленинградской области спасатели помогли выбраться из леса заблудившемуся фотографу.

Как сообщает издание og47. ru, инцидент произошёл во Всеволожске. Мужчина отправился в лес с фототехникой, но домой не вернулся. Родственники пострадавшего забили тревогу и на помощь фотографу выдвинулись специалисты спасательного отряда "Экстремум".

Оказалось, что мужчина заблудился в лесу, спасателям удалось оперативно его обнаружить. Отмечается, что из-за переохлаждения сам фотограф двигаться не мог. Ему оказали первую помощь и доставили в больницу.