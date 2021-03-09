В Ленинградской области спасатели помогли выбраться из леса заблудившемуся фотографу.
Как сообщает издание og47. ru, инцидент произошёл во Всеволожске. Мужчина отправился в лес с фототехникой, но домой не вернулся. Родственники пострадавшего забили тревогу и на помощь фотографу выдвинулись специалисты спасательного отряда "Экстремум".
Оказалось, что мужчина заблудился в лесу, спасателям удалось оперативно его обнаружить. Отмечается, что из-за переохлаждения сам фотограф двигаться не мог. Ему оказали первую помощь и доставили в больницу.
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