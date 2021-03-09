В Челябинске молодой человек и девушка выпали из окна четвёртого этажа. Мужчина скончался на месте.
Как сообщает издание 74. ru, трагедия произошла на третьей Арзамасской улице. В горздраве подтвердили факт произошедшего. Там сообщили, что молодой человек скончался на месте происшествия, а девушку с множественными травмами доставили в медучреждение.
"Проводится доследственная проверка. Экспертиза еще не проведена, но, по предварительным данным, пара распивала спиртное. Погибший и пострадавшая — совершеннолетние. Оснований полагать, что смерть носит криминальный характер, пока нет", — цитирует издание руководителя следственного отдела СК по Тракторозаводскому району Евгения Басарыгина.
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