Житель Владимира пытался ограбить банк с муляжом гранаты. Теперь его ждёт скамья подсудимых.
Как сообщают "Аргументы и факты", по версии следствия, в ноябре прошлого года 24-летний местный житель пришёл в банк и продемонстрировал кассиру записку с текстом: "Это ограбление. У меня граната. Давай деньги".
Женщина нажала тревожную кнопку и несостоявшегося грабителя задержали. Вероятный ущерб от действия молодого человека оценили в девять миллионов рублей.
Сам задержанный, в свою очередь, пояснил, что ему нужны были 300 тысяч рублей, чтобы выплатить кредит.
Молодого человека поместили под домашний арест, где он дожидается суда.
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