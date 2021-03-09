Мужчина с муляжом гранаты пытался ограбить банк во Владимире

Житель Владимира пытался ограбить банк с муляжом гранаты. Теперь его ждёт скамья подсудимых.

Как сообщают "Аргументы и факты", по версии следствия, в ноябре прошлого года 24-летний местный житель пришёл в банк и продемонстрировал кассиру записку с текстом: "Это ограбление. У меня граната. Давай деньги".

Женщина нажала тревожную кнопку и несостоявшегося грабителя задержали. Вероятный ущерб от действия молодого человека оценили в девять миллионов рублей.

Сам задержанный, в свою очередь, пояснил, что ему нужны были 300 тысяч рублей, чтобы выплатить кредит.

Молодого человека поместили под домашний арест, где он дожидается суда.