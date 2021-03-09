Пензенского подростка подозревают в подготовке к расстрелу сверстников

В Пензенской области учащегося одной из местных школ подозревают в подготовке к расстрелу одноклассников.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах, в настоящее время 16-летнего подростка поместили под домашний арест, вину он не признаёт.

"Подросток писал в социальной сети, что собирается расстрелять одноклассников… Возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30 — части 1 статьи 205 УК "Приготовление к террористическому акту". В воскресенье суд избрал ему домашний арест… Вину он не признает", — цитирует РИА "Новости" источник.

Отмечается, что комментариев регионального СУ СК по факту произошедшего на данный момент нет.