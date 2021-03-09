Житель Северной Осетии убил супругу и покончил с собой

В республике Северная Осетия — Алания местный житель убил супругу и свёл счёты с жизнью.

Как сообщает ТАСС, трагедия произошла в ночь на 8 марта в Алагире.

"По данному факту Алагирским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Северная Осетия — Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", — цитирует агентство сообщение регионального управления Следственного комитета.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.