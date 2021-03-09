Авиадебоширку сняли с рейса в Новосибирске

В Новосибирске женщину сняли с самолёта из Владивостока за дебош на борту. Дама вела себя неадекватно.

Как сообщает издание atas. info со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, инцидент произошёл в аэропорту Толмачёво. Вскоре после взлёта 39-летняя женщина начала ходить по салону воздушного судна, надевать одежду. На замечания она не реагировала. Проводники и пассажиры связали буйную даму скотчем и верёвкой и удерживали её до посадки.

Задержанная рассказала полицейским, что употребляла наркотики. В отношении женщины составили протокол об административном правонарушении.