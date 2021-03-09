В Новосибирске женщину сняли с самолёта из Владивостока за дебош на борту. Дама вела себя неадекватно.
Как сообщает издание atas. info со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, инцидент произошёл в аэропорту Толмачёво. Вскоре после взлёта 39-летняя женщина начала ходить по салону воздушного судна, надевать одежду. На замечания она не реагировала. Проводники и пассажиры связали буйную даму скотчем и верёвкой и удерживали её до посадки.
Задержанная рассказала полицейским, что употребляла наркотики. В отношении женщины составили протокол об административном правонарушении.
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