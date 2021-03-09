В Забайкальском крае нетрезвый водитель насмерть сбил 15-летнего подростка на обочине.
Как сообщает издание chita. ru, инцидент произошёл в Могойтуйском районе.
"По данным следствия, 7 марта около 22 часов на трассе Чита — Забайкальск в Оловяннинском районе подозреваемый, управляя автомобилем Toyota Corolla в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу, где сбил 15-летнего подростка, идущего по обочине. От полученных травм потерпевший скончался на месте", — цитирует издание сообщение следственного управления Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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