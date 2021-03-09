В индийским городе Перунгуди, штат Тамилнад, мужчина упал с высоты 17 этажа и остался жив.
Как сообщает издание lenta. ru, 20-летний мастер по установке кондиционеров сорвался с высоты 17 этажа на стройке и упал на пятый этаж. У пострадавшего были диагностированы множественные переломы, кровотечения и травмы.
Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и сделали переливание крови. Кроме того, медики провели необходимые операции и процедуры, пластические хирурги восстановили лицо пострадавшего. Врачи дают оптимистичные прогнозы: через три месяца мужчина сможет самостоятельно ходить, а через год сможет вернуться к работе.
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