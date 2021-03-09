В Хакасии зарегистрирован первый в этом году степной пожар. Жителей деревни, которой угрожал огонь, эвакуировали в специальный пункт размещения.
Как сообщает издание runews24. ru, известие о том, что пламя подбирается вплотную к населённым пунктам, спасатели получили ранним утром. Пожар пришёл из степи в село Шира, пламя также угрожало сёлам Малый Спирин и Целинное.
В ликвидации возгорания были задействованы несколько расчётов. Людей разместили в пункте эвакуации, развёрнутом в местном аграрном техникуме.
Огнеборцам удалось остановить распространение огня буквально в нескольких сантиметрах от заборов жилых домов.
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