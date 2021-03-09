Кот убил четырёхлетнего малыша в Ровненской области

В Ровненской области Украины кот задушил четырёхмесячного малыша. Медики не смогли спасти ребёнка.

Как сообщает издание apnews. com со ссылкой на пресс-службу Ровенского областного центра экстренной медицинской помощи, трагедия произошла в городе Острог 8 марта. Младенца без признаков жизни обнаружила его мать. Отец попытался провести массаж сердца малышу, но это не принесло результата.

Прибывшие на место медики провели реанимационные мероприятия, но и они не вернули ребёнка к жизни. Мальчика госпитализировали в районную больницу, где впоследствии медики констатировали его смерть.