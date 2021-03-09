В Иркутске во время игры восьмилетний мальчик упал в сугроб и получил ранение.
Как сообщает "Комсомольская правда", ребёнок распорол себе бедро, когда играл во дворе собственного дома.
"По предварительным данным, мальчик во время прогулки упал в сугроб, в котором находились обрезки металлического профлиста. В результате ребёнок получил рваную рану бедра", — цитирует издание сообщение пресс-службы СУ СКР по Иркутской области.
Правоохранители выяснили, что рабочие проводили ремонт многоквартирного дома и бросили металлические обрезки во дворе. Позже их занесло снегом.
В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.
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