Восьмилетний ребёнок получил повреждения при падении в сугроб

В Иркутске во время игры восьмилетний мальчик упал в сугроб и получил ранение.

Как сообщает "Комсомольская правда", ребёнок распорол себе бедро, когда играл во дворе собственного дома.

"По предварительным данным, мальчик во время прогулки упал в сугроб, в котором находились обрезки металлического профлиста. В результате ребёнок получил рваную рану бедра", — цитирует издание сообщение пресс-службы СУ СКР по Иркутской области.

Правоохранители выяснили, что рабочие проводили ремонт многоквартирного дома и бросили металлические обрезки во дворе. Позже их занесло снегом.

В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.