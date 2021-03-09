В Индии на пожаре в офисном центре погибли семь человек. Среди погибших есть полицейские и пожарные.
Как сообщают "Известия", пожар произошёл в офисном здании на улице Стрэнд-роуд в центре Калькутты. Известно, что здание принадлежит международной компании. Серди погибших сотрудник службы безопасности, полицейский, четверо пожарных и офицер железных дорог. Ещё два человека числятся пропавшими без вести. Пять трупов были обнаружены в лифте на 12 этаже.
В настоящее время по факту произошедшего ведётся расследование.
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