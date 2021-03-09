Неизвестные похитили из банка в центре столицы более 157 миллионов рублей. Их разыскивают правоохранители.
Как сообщает издание rbc. ru, деньги были похищены из депозитарного помещения банка.
"В субботу, 6 марта, в 11:06 в ОМВД поступило сообщение о краже денежных средств из индивидуальных банковских сейфов по адресу: ул. 1-я Брестская", — цитирует издание сообщение пресс-службы московского ГУ МВД.
По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ.
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