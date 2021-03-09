Подозреваемого в убийстве 17-летней девушки задержали в Кемерове

В Кемерове задержали 19-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве 17-летней сожительницы.

Как сообщает "Комсомольская правда", по версии следствия, в ночь на 7 марта в Новосибирске парень во время ссоры с девушкой ударил её ножом в шею не менее 35 раз. Пострадавшая скончалась на месте.

После этого молодой человек, желая выговориться, отправился к своей знакомой. Оперативники установили её личность и с помощью подруги подозреваемого задержали его. В итоге парень признался в совершении убийства и раскрыл его подробности.

"Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", — цитирует издание сообщение пресс-службы Следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

Расследование дела продолжается.