В Кемерове задержали 19-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве 17-летней сожительницы.
Как сообщает "Комсомольская правда", по версии следствия, в ночь на 7 марта в Новосибирске парень во время ссоры с девушкой ударил её ножом в шею не менее 35 раз. Пострадавшая скончалась на месте.
После этого молодой человек, желая выговориться, отправился к своей знакомой. Оперативники установили её личность и с помощью подруги подозреваемого задержали его. В итоге парень признался в совершении убийства и раскрыл его подробности.
"Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", — цитирует издание сообщение пресс-службы Следственного управления СК РФ по Новосибирской области.
Расследование дела продолжается.
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