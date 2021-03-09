Генпрокуратура назвала регион с самым высоким уровнем коррупции

В Генеральной прокуратуре составили рейтинг российских регионов по уровню коррупции.

Как сообщает РИА "Новости", лидером по уровню коррупции в 2020 году стала Москва. Вторую строчку рейтинга занял Татарстан, а третью позицию рейтинга делят Ставропольский край, Московская область, Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Дагестан и Пермский край.

Самый низкий уровень коррупции зафиксирован в нескольких регионах, в число которых вошли Чукотка, Еврейская автономная область, республика Марий Эл, Адыгея, Ингушетия, Тува и Хакасия, а также Мурманская, Костромская и Магаданская области.

Отмечается, что высшие строчки коррупционного рейтинга традиционно занимают регионы, в которых есть сосредоточение крупных финансовых активов. Сам же рейтинг свидетельствует скорее об уровне выявления коррупционных преступлений, нежели о реальных масштабах коррупции.