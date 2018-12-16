Жительница Канады по ошибке отправила своего кота почтой

Смешной инцидент произошел в Канаде. Там невнимательная местная жительница случайно отправила своего кота по почте.

Об инциденте общественности рассказал канадский телеканал CTV Television Network.

Как сообщают местные средства массовой информации, женщина собиралась отправить посылку из Новой Шотландии в Монреаль. Коробка была довольно просторная, и в нее сумел поместиться ее домашний любимец — кот Балу. Уроженка Канады этого, однако, не заметила и отправила вместе с посылкой в Монреаль и своего кота.

После она принялась за поиски домашнего любимца, но успехом они, как этого и следовало ожидать, не увенчались. Лишь по прошествии нескольких дней жительница Канады узнала, что именно приключилось с ее котом — ей позвонили из курьерской службы и сообщили о необычной находке в ее посылке. Примечательно, что обнаружил кота курьер. Балу выбрался из посылки в его фургоне.

На сегодняшний день, отметим, кот Балу дома, в безопасности.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что посольство Соединенных Штатов Америки в Австралии случайно отправило всему своему списку адресатов фотографию кота в пижаме и с тарелкой печенья в лапках. Представителям дипломатической миссии США пришлось принести коллегам свои извинения.

Фото: Pravda. Ru

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