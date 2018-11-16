На Ямале женщина ударила ножом грудь мужчину, потому что ей не понравилось, как он сделал ремонт. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Ссора между пьяными супругами произошла в начале осени. Что именно мужчина сделал не так, не сообщается. Известно, что, нанеся мужу удар новом в область груди, супруга попыталась помочь ему, вызвав скорую. Сотрудники скорой помощи и сообщили об эпизоде в полицию. К приезду полицейских женщина не была готова, поэтому оскорбила одного из них. Однако на допросе свою вину жительница города Лабытнаги отрицать не стала.
Дело изучено прокурором и направлено в суд. Теперь новоиспечённой вдове грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о подобных происшествиях. Так, в Курской области жена убила мужа за то, что тот неправильно покормил пса. В Донецкой области супруг попросил жену приготовить отбивные, за что и был убит. В Удмуртии жена из-за постоянных побоев убила мужа эмалированной кружкой. В Бурятии трагедией закончилась свадьба: молодая жена нанесла мужу удар ножом, от чего он и скончался.
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