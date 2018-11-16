Провинциалка убила мужа за плохо сделанный ремонт

На Ямале женщина ударила ножом грудь мужчину, потому что ей не понравилось, как он сделал ремонт. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Ссора между пьяными супругами произошла в начале осени. Что именно мужчина сделал не так, не сообщается. Известно, что, нанеся мужу удар новом в область груди, супруга попыталась помочь ему, вызвав скорую. Сотрудники скорой помощи и сообщили об эпизоде в полицию. К приезду полицейских женщина не была готова, поэтому оскорбила одного из них. Однако на допросе свою вину жительница города Лабытнаги отрицать не стала.

Дело изучено прокурором и направлено в суд. Теперь новоиспечённой вдове грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о подобных происшествиях. Так, в Курской области жена убила мужа за то, что тот неправильно покормил пса. В Донецкой области супруг попросил жену приготовить отбивные, за что и был убит. В Удмуртии жена из-за постоянных побоев убила мужа эмалированной кружкой. В Бурятии трагедией закончилась свадьба: молодая жена нанесла мужу удар ножом, от чего он и скончался.

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