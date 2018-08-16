Доставщик еды объедался изысканными блюдами из дорогих ресторанов?

Необычный, оригинальный и хитрый способ сэкономить на еде и отведать изысканных блюд из дорогих ресторанов придумал курьер из Москвы.

О забавном инциденте рассказал Telegram-канал "Медиатехнолог". Молодой человек устроился на работу в одну из популярных российских компаний по доставке еды. Доставлял провизию он не абы откуда, а из дорогих столичных ресторанов. Точнее, не доставлял, а присваивал себе. Горе-курьер забирал еду в ресторане, а после съедал сам.

Молодой человек оказался уроженцем Твери. Клиентам, которым должен был доставить заказ, он врал, что уронил еду или даже потерял. Все бы ничего, да вот только теперь ему грозят серьезные проблемы с законом — стоимость блюд была столь велика, что содеянное им стражи правопорядка сочли за кражу.

Известно и о другом похожем преступлении, что было совершено в Казани. Там курьер также не доставлял еду заказчикам. Но этот молодой человек оказался более падкий на деньги — еду он продавал третьим лицам, а не съедал сам. Вырученные средства предприимчивый парень забирал себе в карман.

Впрочем, информацию Telegram-канала в PR-службе компании опровергли. Ее представители заявили, что в Москве и Казани этих инцидентов не происходило. По их словам, они тщательно следят за тем, чтобы курьеры были сытыми и счастливыми, как и клиенты сервиса.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала другую любопытную историю о курьерских доставках. Так, в городе Новомосковске Тульской области был арестован кот, в ошейнике которого лежали наркотики. Запрещенные вещества четвероногий курьер принес в местную исправительную колонию.

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