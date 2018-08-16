Звезду сериала "Сваты" затерзал поклонник

Советская и российская актриса театра и кино, звезда телесериала "Сваты" Татьяна Кравченко обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. По ее словам, ей угрожает неизвестный поклонник.

Полицейским известная актриса рассказала, что в течение последних нескольких недель ей на мобильный телефон приходят смс-сообщения от неизвестного поклонника. Оказывается, что аноним не только угрожает Кравченко, но и требует с нее деньги. Так, в одном из сообщений он потребовал от женщины перевести ему 10 тысяч рублей.

Известно, что сотрудники полиции уже начали проверку данного сообщения.

В 1976 году Татьяна Кравченко закончила Школу-студию (ВУЗ) им. Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТе им. А. П. Чехова. В 2002 году получила звание Народной артистки России. Снялась более чем в сотне фильмов и сериалов. Наибольшую славу ей принесли именно "Сваты" — украинский комедийный сериал студии "Квартал 95".

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