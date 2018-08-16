Провинциальное такси: бесплатная поездка за изнасилование

Инцидент произошел в Перми. Водитель такси изнасиловал свою пассажирку. В обмен на молчание он решил оказать ей услугу — довез до места назначения бесплатно.
Следователям удалось выяснить все обстоятельства произошедшего. Пермячка заказала такси через мобильное приложение. По словам девушки, в пути она заснула, а проснулась из-за того, что водитель стал ее душить. Затем мужчина изнасиловал ее. После заявил, что бесплатно отвезет ее домой в обмен на молчание.
Пермячка же не послушалась насильника и, добравшись домой, тут же обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов в кратчайшие сроки задержали злоумышленника.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о похожем инциденте. Москвичка села в такси, не подозревая о том, что же с ней случится дальше. Внезапно прямо во время поездки водитель напал на нее. Девушке чудом удалось бежать.
Также неприятная история с участием водителя такси случилась недавно в Красноярске. "Правда.Ру" писала об этом. Там парень и девушка вызвали машину, но по приезде водитель стал требовать с них большую сумму, чем было указано в приложении. Молодой человек попытался разобраться в ситуации, но мужчина в отместку за неповиновение выволок его из автомобиля и жестоко избил.
Фото: Fotodom. ru
Читайте также:
Почему россияне боятся, но ездят с таксистами-мигрантами
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
США обещают Турции: "одними помидорами она не отделается". Возможно прекращение участия Турции в программе по льготному импорту товаров из развивающихся стран.
В США завершились военные учения - армия отрабатывала войну с российскими войсками. Раньше войска США всерьез учились уничтожать авиацию, флот и города России.
Социологи предупредили Кремль - доверие россиян к власти продолжает пикировать. Возьмутся ли россияне за топоры и вилы?
Ближний Восток тысячелетиями был и остается сейчас одной из главных горячих точек планеты. Ситуация обострилась после создания еврейского государства, а в последнее время благодаря западному вмешательству заполыхал почти весь большой Ближний Восток. Но в центре событий по-прежнему остается Израиль, где пока сохраняется относительное спокойствие.