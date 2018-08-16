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Источник Правда.Ру

Провинциальное такси: бесплатная поездка за изнасилование

Происшествия

Инцидент произошел в Перми. Водитель такси изнасиловал свою пассажирку. В обмен на молчание он решил оказать ей услугу — довез до места назначения бесплатно.

Провинциальное такси: бесплатная поездка за изнасилование. 390855.jpeg

Следователям удалось выяснить все обстоятельства произошедшего. Пермячка заказала такси через мобильное приложение. По словам девушки, в пути она заснула, а проснулась из-за того, что водитель стал ее душить. Затем мужчина изнасиловал ее. После заявил, что бесплатно отвезет ее домой в обмен на молчание.

Пермячка же не послушалась насильника и, добравшись домой, тут же обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов в кратчайшие сроки задержали злоумышленника.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о похожем инциденте. Москвичка села в такси, не подозревая о том, что же с ней случится дальше. Внезапно прямо во время поездки водитель напал на нее. Девушке чудом удалось бежать.

Также неприятная история с участием водителя такси случилась недавно в Красноярске. "Правда.Ру" писала об этом. Там парень и девушка вызвали машину, но по приезде водитель стал требовать с них большую сумму, чем было указано в приложении. Молодой человек попытался разобраться в ситуации, но мужчина в отместку за неповиновение выволок его из автомобиля и жестоко избил.

Фото: Fotodom. ru

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Темы такси Россия полиция Красноярск
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