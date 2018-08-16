Мигрант убил провинциалку за голубые глаза сына

Инцидент произошел в Иркутске. Местный житель жестоко расправился со своей женой и полуторагодовалым ребенком. Поводом для убийства стала ревность.

Трагедия произошла в марте текущего года. На данный момент в Иркутске проходит судебный процесс над мужчиной.

Как сообщают сотрудники правоохранительных органов, преступник нанес своему ребенку порядка двух десятков ножевых ранений, а жене и вовсе около семидесяти. После содеянного мужчина сбежал, скрывшись на даче, где спустя некоторое время его и задержали полицейские. На допросе злоумышленник рассказал о причинах своего поступка.

По его словам, во время семейного застолья его супруге позвонил неизвестный. Опьяненный ревностью, мужчина схватился за нож. По словам его тещи, он постоянно высказывал свое недовольство тем фактом, что у его ребенка голубые глаза.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина переехал в Сибирь из Таджикистана лишь несколько лет назад. Он работал на стройке и параллельно учил русский язык. Вскоре познакомился с будущей супругой. Они поженились и у них родился ребенок.

Ранее "Правда.Ру" писала о другом преступлении, совершенном мигрантом из Средней Азии. Так, в городе Приозерске Ленинградской области 21-летний мужчина изнасиловал 6-летнюю девочку. Насильника задержали, но работу следователям несколько осложнил тот факт, что злоумышленник совершенно не знает русского языка.

Фото: Fotodom.ru

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