Взрыв на северо-западе Москвы: есть пострадавшие

На северо-западе Москвы, в автосервисе на Авиационной улице, 19, произошел сильный взрыв.

REX

По информации Telegram-канала Mash, сдетонировали несколько баллонов. Взрыв спровоцировал начало пожара. К тушению был привлечен вертолет МЧС.

Информация о пострадавших разнится. Mash информирует о четырех пострадавших, "Интерфакс" - о двух.

К настоящему моменту пожар, поваливший перекрытия и повредивший перегородки здания, ликвидирован. Здание полностью выгорело. На месте работают спасатели.

Ren.tv публикует видео с места происшествия.

Между тем РИА "Новости" пишет об ином источнике возгорания - взрыве бытового газа в кафе на Авиационной улице, 22. Указывается, что пострадали 12 человек. Возгорание на площади 50 квадратных метров ликвидировано.

Пожар в кафе подтверждает и столичный градоначальник Сергей Собянин. Об этом он написал в "Твиттере", добавив, что пострадавшие "госпитализированы в ожоговый центр Москвы".