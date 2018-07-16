В США собака спасла детей от ядовитой змеи

Житель города Джэксонвилл во Флориде, Соединенных Штатах Америки, обратил внимание на странное поведение пса, когда животное гуляло на заднем дворе их частного дома. Пес внезапно зарычал и попятился, будто испугался чего-то. Оказалось, что в траве пряталась ядовитая змея — полутораметровый ромбический гремучник.

Мужчина незамедлительно вызвал специалистов, которые поймали и увезли опасную рептилию.

По словам американца, он и его семья живут неподалеку от ручья. Он рассказал, что знакомые предупреждали его о том, что из-за непосредственной близости к воде к ним во двор могут наведываться всякие нежелательные гости, но, по признанию американца, он никак не думал увидеть когда-либо в своем дворе гремучую змею. Также американец добавил, что очень рад тому, что у них есть собака. Он сказал, что ему сложно представить, что было бы, наткнись на змею кто-нибудь из его малолетних детей.

Стоит отметить, что ромбический гремучник очень опасен. Вероятность смерти от его укуса составляет от десяти до тридцати процентов. Это самая большая ядовитая змея из тех, что водятся в Соединенных Штатах Америки. Удивительно, правда, что она встретилась во Флориде — в этих местах ее не часто увидишь.

Напомним, что ранее "Правда.Ру" писала об еще одном похожем случае. Тогда пес спас хозяйку от укуса, бросившись наперерез опасной рептилии, когда змея выскочила из кустов и собиралась схватить девушку за ногу.

Читайте также:

Мельница мифов: эти загадочные змеи | Правда. Ру