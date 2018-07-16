Врач убила сына-диабетика нетрадиционной медициной

12-летний ребенок умер по вине собственной матери. Мальчик был болен диабетом. Женщина, вместо того, чтобы давать ему прописанный медиками инсулин, лечила несчастного ребенка средствами нетрадиционной медицины.
Вскоре от такого "лечения" у мальчика начались довольно серьезные осложнения. В январе этого года ребенок скончался, незадолго до смерти впав в кому. Горе-мать оказалась на скамье подсудимых — за причинение смерти по неосторожности.
Удивительно то, что женщина по образованию — врач. И не просто врач, а педиатр, специалист, призванный оказывать квалифицированную медицинскую помощь детям. Казалось бы, кто, если не она, должна понимать, сколь важно то лечение, что назначил больному врач. Но нет, вместо жизненно необходимого ребенку инсулина она отчего-то решила делать ему массажи и заставляла заниматься дыхательными упражнениями.
Женщина признала свою вину и раскаялась. Наказание ей назначено более чем лояльное — всего лишь 10 месяцев исправительных работ да удержание десятой части ее заработной платы в пользу бюджета государства.
Диабет, к сожалению, довольно распространенное заболевание. При нем нарушен порядок усвоения глюкозы, в следствие чего в организме наблюдается недостаточность гормона инсулина. Таким образом, у человека развивается гипергликемия — избыточное содержание глюкозы в крови.
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