В качестве мести жители Индонезии убили три сотни крокодилов

Жители провинции Западный Папуа в Индонезии убили порядка трех сотен крокодилов. Таким образом разъяренная толпа отомстила за своего соотечественника, которого животные съели накануне, незадолго до этого.

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Местные чиновники и сотрудники правопорядка заявили, что не имели ни единой возможности помешать самосуду над животными. Но, по их словам, они готовятся выдвинуть обвинения всем, кто участвовал в бойне. Так, данный вид крокодилов находится под охраной и убийство этих животных в Индонезии считается серьезным преступлением.

По сообщениям индонезийских средств массовой информации, мужчина, из-за которого местные жители и решились на столь кровавую авантюру, погиб в прошлую пятницу. Сообщается, что он собирал овощи неподалеку от крокодиловой фермы. Внезапно один из сотрудников фермы услышал крики о помощи, но, когда прибыл на место, помочь уже ничем не мог.

Узнав о гибели сородича, местные жители впали в настоящую ярость. Вооружившись ножами, лопатами, молотками, мотыгами и кувалдами они отправились вершить правосудие. Сообщается, что сначала они разрушили главный офис крокодиловой фермы, а уже затем убили 292 рептилии.

Крокодиловые фермы предназначены для разведения животных в целях добычи мяса и кожи.

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