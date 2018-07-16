Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать

Футбольный стадион "Волгоград Арена" возвели в Волгограде специально к чемпионату мира по футболу 2018 года. Построили его на месте бывшего Центрального стадиона, на живописном месте на берегу Волги, прямо у Мамаева Кургана.
На стадионе прошли четыре матча группового этапа. Предполагается, что теперь, после окончания мундиаля, "Волгоград Арена" послужит домашним стадионом для футбольного клуба "Ротор", выступающего в Первенстве ФНЛ, второй по силе футбольной лиги в России.
Домашним стадионом "Волгоград Арена" станет, если, конечно, выстоит — а это еще надо поглядеть. Дело в том, что совсем недавно стало известно, что внутренние помещения сооружения затапливаются ливневыми водами. В сети Интернет даже появилась видеозапись, на которой четко видно, как трубы прорвало, и вода в прямом смысле заливает помещения стадиона.
Но и это еще не все. Оказывается, дождем размыло склоны под самим стадионом. Целый ряд оползней унесли с собой не только пешеходную дорожку, что раньше вела к стадиону, но и целые куски новенькой набережной.
Волгоградские средства массовой информации сообщают, что коммунальные службы уже прибыли к "Волгоград Арене". Стадион отключили от электропитания и оценивают масштаб предстоящих работ.
Остается надеяться, что стадион стоимостью в два десятка миллиардов рублей, построенный в этом году, выстоит.
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