Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать

Происшествия

Футбольный стадион "Волгоград Арена" возвели в Волгограде специально к чемпионату мира по футболу 2018 года. Построили его на месте бывшего Центрального стадиона, на живописном месте на берегу Волги, прямо у Мамаева Кургана.

Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать. 389549.jpeg
Фото: соцсети

На стадионе прошли четыре матча группового этапа. Предполагается, что теперь, после окончания мундиаля, "Волгоград Арена" послужит домашним стадионом для футбольного клуба "Ротор", выступающего в Первенстве ФНЛ, второй по силе футбольной лиги в России.

Домашним стадионом "Волгоград Арена" станет, если, конечно, выстоит — а это еще надо поглядеть. Дело в том, что совсем недавно стало известно, что внутренние помещения сооружения затапливаются ливневыми водами. В сети Интернет даже появилась видеозапись, на которой четко видно, как трубы прорвало, и вода в прямом смысле заливает помещения стадиона.

Но и это еще не все. Оказывается, дождем размыло склоны под самим стадионом. Целый ряд оползней унесли с собой не только пешеходную дорожку, что раньше вела к стадиону, но и целые куски новенькой набережной.

Волгоградские средства массовой информации сообщают, что коммунальные службы уже прибыли к "Волгоград Арене". Стадион отключили от электропитания и оценивают масштаб предстоящих работ.

Остается надеяться, что стадион стоимостью в два десятка миллиардов рублей, построенный в этом году, выстоит. 

Читайте также:

Волгоград стабильно вымирает

Лидер либералов похвалилась кольцом за 50 миллионов рублей Лидер либералов похвалилась кольцом за 50 миллионов рублей

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы спорт Волгоград чемпионат мира по футболу
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
О Рембранте и особенностях магнетизма
Чаепития в Академии
Владимир Кекелидзе: "Мгновение рождения Вселенной"
Формула небес
Взрослый мир глазами Тома и Джери
Читательский топ
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Лавров проговорился: что Путин хочет получить от Трампа
Названы смартфоны, которые чаще всего дают сбои
СМИ Китая: наши беспилотники берут даже США, но только не русские
Пенсионеров начали "вязать" за протест против пенсионной реформы
Новости Все >
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
Пропавших детей разрешили искать по телефонам и гаджетам
К Земле приближаются два гигантских астероида
Лидер либералов похвалилась кольцом за 50 миллионов рублей
СМИ: Русский фанат убил украинца за «Слава Украине!»
Лондон тайком готовит Ассанжу выселение и казнь
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО

Появились новые подтверждения того, что США с помощью Майдана захватили Украину, чтобы разместить в Крыму военную базу флота НАТО и ударные ракетные системы.

Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Лавров проговорился: что Путин хочет получить от Трампа
Мир
Лавров проговорился: что Путин хочет получить от Трампа
Наука и техника
Названы смартфоны, которые чаще всего дают сбои
Наука и техника
СМИ Китая: наши беспилотники берут даже США, но только не русские
Происшествия
Польского дипломата побили на рейсе Иркутск – Москва

Психически неуравновешенный мужчина напал на польского дипломата прямо в поезде.

Польского дипломата побили на рейсе Иркутск – Москва
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Мир
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Спорт
Франция стала чемпионом мира по футболу
Мир
В Еврокомиссии оскорбились из-за предположений о пьянстве ее главы
Политика
Пенсионеров начали "вязать" за протест против пенсионной реформы

В России у несогласных с проводимой правительством пенсионной реформой начались проблемы - их уже "вяжут", судят и собираются сажать.

Пенсионеров начали "вязать" за протест против пенсионной реформы
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Мир
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Наука и техника
В России начнут испытания "убийцы танков"
Прибалтика
Граждане Литвы массово бегут из страны
Соломон Соловьев О Рембранте и особенностях магнетизма Соломон Соловьев Василий Амирджанов Путин и Трамп могут отложить Апокалипсис Василий Амирджанов Марк Глухов Google лишит работы таксистов Марк Глухов
Комментарии
Дружить нельзя, разоружаться можно – ФРГ наставляет Трампа перед встречей с Путиным
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Крупнейшая финская газета Путину и Трампу: Не решайте европейские вопросы без участия европейцев
Сражаются за интересы России: Игорь Стрелков о добровольцах из ЧВК "Вагнер"
СМИ: Русский фанат убил украинца за «Слава Украине!»
Украина подсчитывает потери от Крымского моста
Трамп объявил Россию и ЕС врагами США
Как из Молдавии сделали пуделя, а из России - "агрессора"
Граждане Литвы массово бегут из страны
Трамп объявил Россию и ЕС врагами США
Правительство смилостивилось над безработными "недопенсионерами"
Власти придумали новый налог для каждого гражданина
Власти придумали новый налог для каждого гражданина
Власти придумали новый налог для каждого гражданина
Правительство смилостивилось над безработными "недопенсионерами"
Франция стала чемпионом мира по футболу
Елена Исинбаева не примет участия в Олимпиаде-2016
Стало известно, почему Киев не перевооружается новыми танками "Оплот"
Стало известно, почему Киев не перевооружается новыми танками "Оплот"
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Мир
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО

Появились новые подтверждения того, что США с помощью Майдана захватили Украину, чтобы разместить в Крыму военную базу флота НАТО и ударные ракетные системы.

Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Встреча Путина и Трампа: что будет с Украиной
Украина
Встреча Путина и Трампа: что будет с Украиной
Как из Молдавии сделали пуделя, а из России - "агрессора"
Новости Молдовы
Как из Молдавии сделали пуделя, а из России - "агрессора"
Перекроет ли Иран Ормузский пролив?
Ближний Восток
Перекроет ли Иран Ормузский пролив?
Что скрывает под бикини Тереза Мэй
Евросоюз
Что скрывает под бикини Тереза Мэй
В Софии обсудили мировые гибридные войны
Мир
В Софии обсудили мировые гибридные войны
США предлагают НАТО оплатить их исключительность
Мир
США предлагают НАТО оплатить их исключительность
Западу надо стереть хорошее о России
Мир
Западу надо стереть хорошее о России
Кто есть кто: эксперт раскритиковал расследование "Дождя" о ЧВК Вагнер
Мир
Кто есть кто: эксперт раскритиковал расследование "Дождя" о ЧВК Вагнер
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"
Мир
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался