СМИ: Русский фанат убил украинца за «Слава Украине!»

Трагедия случилась на юге Турции, в одном из крупнейших и популярнейших городов среди туристов Анталье. Россиянин избил несчастного украинцы до состояния комы. Спустя некоторое время подданный Украины скончался в больнице от полученных травм.

Об этом стало известно благодаря "Интерфакс-Украина" и сайту "Палач". Случай этот в столь же степени трагичный, сколько и карикатурный — придумать такую историю невозможно, она могла лишь случиться.

Так, по сообщениям средств массовой информации, турист из России наведался в соседний отель. Там подданные Украины смотрели матч сборных России и Хорватии в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года. Мужчины что-то не поделили, завязалась перепалка, далее — драка. 30-летний русский болельщик жестоко избил 57-летнего украинца.

По неподтвержденным данным, россиянин отделался, что называется, легким испугом: "Интерфакс-Украина" сообщает, что он якобы выплатил штраф в размере около тысячи долларов и вернулся на родину. Коли так, это, безусловно, не самое серьезное наказание за непреднамеренное убийство.

Напомним, что матч между футболистами из России и хорватскими футболистами омрачился политическим скандалом: хорватский футболист, защитник турецкого клуба "Бешикташ" Домагой Вида после победы над сборной России записал видео, на котором, празднуя победу, кричал "Слава Украине!". Отметим, что Вида пять лет играл за киевский футбольный клуб "Динамо".

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