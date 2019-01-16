Самолет задел крылом трап в аэропорту Калининграда

Boeing 737 — 800 получил повреждения после посадки в калининградском аэропорту "Храброво". Крыло воздушного судна задело технический трап, когда самолет двигался к месту стоянки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию аэропорта.

Пострадавших в результате столкновения не оказалось. По сообщению пресс-службы авиакомпании, которой принадлежит самолет, столкновение привело к повреждению левой законцовки крыла воздушного судна. Специалисты уже приступили к ремонту оборудования.

Самолет следовал рейсом DP261 Москва — Калининград.

В декабре 2018 года авария на пассажирском самолете произошла в якутском аэропорту Нерюнгри. При взлете Boeing 737 задел хвостом взлетно-посадочную полосу. Рейс пришлось прервать. На борту самолета находилось более сотни человек.

А в минувшем ноябре в столичной авиагавани "Шереметьево" самолет не смог взлететь, так как на взлетно-посадочной полосе внезапно появился посторонний человек.

Источник фото: wikimedia.org

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