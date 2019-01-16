В Сербии предотвращено покушение на Путина. Киллер арестован

16 января в Сербии был арестован 21-летний ваххабит, которого подозревают в подготовке покушения на президента Российской Федерации Владимира Путина. Он должен посетить Сербию 17 января.
По сообщению полиции, патрульных привлек размер рюкзака, который нес Армин Алибашич. После проверки оказалось, что в рюкзаке находилась снайперская винтовка с оптическим прицелом. Полиция провела обыск в доме задержанного и обнаружила большое количество химикатов и реагентов для изготовления взрывчатки. Также в доме ваххабита был найден флаг террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ).
После проведенного расследования и анализа контактов подозреваемого, полиция выяснила, что террорист готовил акцию на 17 ноября, в день приезда российского лидера. Правоохранители Сербии считают, что Алибашич действовал не один, розыскные мероприятия продолжаются.
Напомним, "Правда.Ру" писала о последнем крупном покушении на Владимира Путина, которое предотвратили спецслужбы России и Украины.
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