В Якутии врач избил женщину, пришедшую снимать нанесенные им побои. Видео

В Якутии в селе Иенгра заведующий больницей избил по второму раз женщину, которая пришла снимать нанесенные им же побои. Запись сделал очевидец происшествия, а депутат местного райсовета выложил ролик в Сеть.



Избиение пациентки пришедшей на прием в больницу. Якутия.

Врач и пациентка подрались на новогодней дискотеке 31 декабря. Причем, бил доктор будущую пациентку не один, а со своей спутницей. Обиженная женщина решила проучить наглеца и пришла на следующий день в травмпункт снимать побои.

Но в больнице женщина снова наткнулась на обидчика. Мужчина снова ее избил. На записи слышно, как заведующий в присутствии подчиненных угрожает ей тюрьмой, "потому что много свидетелей и они докажут, что ты сама напала".