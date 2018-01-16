В Свердловской области в Верхней Пышме в одном из пятиэтажных домов прогремел взрыв. Пострадавших нет, здание не рушится, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Как выяснилось, произошел взрыв в квартире, где проживал ранее судимый 37-летний мужчина. По его словам, он нашел на свалке две фильтрующих коробки от противогаза, которые заполнил легковоспламеняющейся жидкостью. Он собирался использовать их на зимней рыбалке.
Пока мужчина готовился к ловле рыбы, в комнате, где он оставил фильтрующие коробки, произошел хлопок. В результате взрыва была повреждена стена и выбиты стекла. Часть жильцов дома эвакуировали. Полиция проводит проверку по факту происшествия.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Бельгии в Антверпене в жилом доме произошел взрыв бытового газа, от которого рухнул дом и серьезно пострадали еще два здания. Газ рванул в пиццерии на первом этаже. Вследствие взрыва пострадали 14 человек.
Один из пострадавших находится в критическом состоянии. Что касается остальных, у пяти диагностированы серьезные увечья, у восьми — легкие травмы. Еще несколько человек считаются без вести пропавшими.
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