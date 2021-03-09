Граждане Украины погибли и пострадали в аварии с автобусом в Польше

В результате аварии с автобусом в Польше пострадали и погибли граждане Украины.

Как сообщает издание vremya. press, ДТП произошло неподалёку от польского города Кошице. Автобус следовал по маршруту "Познань — Херсон", все 57 пассажиров — граждане Украины. Транспортное средство съехало с дороги и столкнулось с барьерным ограждением. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.

В результате аварии погибли шесть человек, ещё 35 получили различные травмы. Пятеро находятся в крайне тяжёлом состоянии. В настоящее время медики оказывают помощь пострадавшим.