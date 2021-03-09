В Забайкальском крае из-за схода вагонов грузового поезда с рельсов блокировано движение пассажирских поездов.
Как сообщает издание rbc. ru, 20 вагонов грузового поезда сошли с железнодорожных путей на перегоне "Чичатка — Жанна" Могочинского региона. Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал, угрозы для экологии нет. В ликвидации последствий происшествия задействованы 250 человек, три восстановительных поезда и спецтехника.
В результате аварии был задержан поезд "Владивосток-Москва", а также поезда "Владивосток-Самара", "Москва-Владивосток" и "Благовещенск-Чита".
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