Движение поездов блокировано из-за схода вагонов с рельсов в Забайкалье

В Забайкальском крае из-за схода вагонов грузового поезда с рельсов блокировано движение пассажирских поездов.

Как сообщает издание rbc. ru, 20 вагонов грузового поезда сошли с железнодорожных путей на перегоне "Чичатка — Жанна" Могочинского региона. Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал, угрозы для экологии нет. В ликвидации последствий происшествия задействованы 250 человек, три восстановительных поезда и спецтехника.

В результате аварии был задержан поезд "Владивосток-Москва", а также поезда "Владивосток-Самара", "Москва-Владивосток" и "Благовещенск-Чита".