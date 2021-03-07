Судно "Витим", горевшее в Японском море в субботу, начали буксировать к берегу.
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Росморречфлота.
"Идет буксировка. Крен судна на правый борт 45 градусов. Погода хорошая", — отметили в ведомстве.
"Витим" ведут в бухту Тихая.
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