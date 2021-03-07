Судно, горевшее в Японском море, буксируют к берегу

Судно "Витим", горевшее в Японском море в субботу, начали буксировать к берегу.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Росморречфлота.

"Идет буксировка. Крен судна на правый борт 45 градусов. Погода хорошая", — отметили в ведомстве.

"Витим" ведут в бухту Тихая.